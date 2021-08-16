Video Haber Başkan Erdoğan, uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisinin babasıyla telefonda görüştü | Video

Başkan Erdoğan, uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisinin babasıyla telefonda görüştü | Video

Başkan Erdoğan, uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisinin babasıyla telefonda görüştü | Video
16.08.2021 | 18:07

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın babası ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

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