Başkan Erdoğan, uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisinin babasıyla telefonda görüştü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:14
05:05
SON DAKİKA HABERİ | Afganistan'dan havalanan THY uçağı İstanbul'da! | Video 16.08.2021 | 17:50
00:03
Afganistan’dan gelen tahliye uçağı İstanbul’a iniş yaptı 16.08.2021 | 17:07
11:12
04:39
Başkan Erdoğan "Türkiye üretim ve ihracatta bir üst lige çıkıyor" 16.08.2021 | 15:18
19:30
04:31
Hilal Kaplan | Türkiye ve Somali: Alışılmadık bir aşk hikâyesi 16.08.2021 | 14:57
07:18
Yavuz Donat | Bacasız sanayi raporu 16.08.2021 | 14:53
01:01
03:10
Haşmet Babaoğlu | Anlaşılır gibi değil... 16.08.2021 | 13:39
02:50
Engin Ardıç | Kızı öldürdüler 16.08.2021 | 13:37
00:46
MSB'den son dakika açıklaması "Hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." 16.08.2021 | 12:46
01:16
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Küllerinden yeniden yeşerteceğiz” 16.08.2021 | 12:44
02:26
00:58
FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı | Video 16.08.2021 | 10:45
06:15
00:37
Bursa'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı 16.08.2021 | 08:40
00:39
Manisa'da kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla göğsünden yaralandı 16.08.2021 | 08:40
02:29
03:03
Kastamonu Bozkurt'a seyyar köprü kuruluyor 15.08.2021 | 15:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın babası ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.