İran sınırına 4 katmanlı güvenlik... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SABAH’a açıkladı...





İRAN SINIRINDA GERÇEK DURUM:

1 Ocak'tan itibaren bütün hudutlarımızda yakalananlardan İran'a tekabül eden 587 kişi. Hudutu bir şekilde geçti ve tespit edildi ise bunlar "yakalama" olarak kayda geçiyor. Huduta doğru geldiği görülen ve ülke içine alınmayanlar ise "engellenen" sayılıyor. Yani güne iki kaçak düşüyor. Burada iddia edildiği şekliyle herhangi bir vahim durum yok. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu "yalan terörü."