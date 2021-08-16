Son dakika | Ormanlar yanarken CHP’li Başkan gezi planı yapmış!

SAPAN: "ÜZÜLEREK BELİRTMELİYİM Kİ CHP KUŞATILMIŞ VE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ DURUMDA"

Sapan eleştirilerine şöyle devam etti: "Aslında Y-CHP'deki (Yeni Cumhuriyet Halk Partisi- Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si) en tepeye baktığınızda aynı anlayışın en tepeden başladığını çok net görebilirsiniz. Bugün maalesef aynı anlayış Türkiye'nin Y-CHP'li birçok belediyesinde mevcut. Ve yönetim bunu adeta teşvik ediyor, tekrar tekrar bu sorunlu kişileri aday yapıyor. Üzülerek belirtmeliyim ki CHP kuşatılmış ve dönüştürülmüş durumda. Atatürk'ün partisinin her yeri kanıyor. Koskoca CHP'de (Y-CHP'de) Türkiye'yi yönetir diye öne sürebilecekleri bir kişi bulunamıyor. Dışardan aranıyor. Bu. Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda yetişenlere, gerçek CHP'lilere tarihi bir hakarettir. Asla unutulmamalıdır. Umarım partisine ve atasına bağlı taban harekete geçer ve bu kanser olmuş hücreleri (Y-CHP) kesip atar. Yeniden CHP olmanın tek çaresi tek yolu budur.