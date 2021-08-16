Son dakika | Tedavide kritik bilgi: Sigortalı emekli ayrımı olmaksızın devlet karşılıyor

Kurum tedavi amaçlı kaplıca giderleri karşılanıyor mu?

SGK gerekli koşulların sağlanması durumunda kaplıca masraflarını karşılıyor. Bunun için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya hidroklimatoloji hekiminin yer aldığı sağlık kurullarında rapor düzenlenmesi gerekiyor.

Günlük fizik tedavi süresinde 5 gününde tedavisi kesildiğinde geri kalan süreyi devam ettirebilir miyim?

Sağlık raporundaki fizik tedaviye başlanıldıktan sonra 5 iş gününden fazla ara verilmesi halinde ara verildikten sonra yeni bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor.

Felç geçirmiş hastalar fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını nasıl alabilirler?

Sağlık raporu ile bir yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi uygulamaları karşılanıyor. Her yıl için SUT'da belirtilen sağlık raporuna istinaden 0-30 ve 31-60 seans sözleşmeli hastanelerde karşılanıyor.

Serebral Palsili hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları nasıl karşılanır?

Serebral palsi tanısında SUT'ta belirtilen raporlar ile her yıl için en fazla 90 seans tedavi uygulamaları sözleşmeli özel ve resmi sağlık hizmeti sunucularında karşılanıyor.