Başörtülü diş hekimine hakaret eden CHP’li isim için harekete geçildi

Olay günü olan 4 Mart tarihinde Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde Bahçelievler Belediyesi Meclis üyelerine toplu olarak korona virüs testi yaptıkları belirtildi. Bu sırada şüpheli İsmail Hakkı Temel'in kendisine hitaben baş örtüsünü kastederek "ama senin kafanda şu şey varken, ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söylediği aktarıldı.