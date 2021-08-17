İkiz hayat acı kader

Kastamonu Bozkurt'ta, 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın yıkılmasıyla kaybolan ikizlerinin cansız bedenleri bulunan Arzu-Ramazan Yücel ile Reyhan-İzzet Özdoğan çiftlerinin çocukluk arkadaşı oldukları ve 10 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi oldukları ortaya çıktı. Arzu-Ramazan Yücel'in ikizleri İclal ve Ecrin Yücel (12) ile Reyhan-İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) da kayboldu. Binanın enkazında 5 gündür süren arama çalışmaları sonucu gece saatlerinde Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray ile Yücel çiftinin ikizlerinden İclal'in cansız bedenine ulaşıldı. Ecrin'i arama çalışmaları ise sürüyor. Arzu Yücel ile Reyhan Özdoğan sel öncesi araçların çay kenarından kaldırılması anonsu ile evden çıkmış ancak köprü yıkılınca tekrar binaya giremedikleri için evlatlarına balkondan el sallamıştı. Yücel ve Özdoğan "Keşke sel bizi götürseydi. Nasıl dayanacağız bu acıya? Keşke arabaları çekmeseydik, evin içinde kalsaydık" diye ağıtlar yakıyor.
MÜTEAHHİDİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI
Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.
KORKMA RIFAT AMCA BİZ HEP YANINDAYIZ
KASTAMONU Bozkurt'ta tek başına yaşayan Rıfat Yiğit (72), sel sularından kurtuldu ama yaşadığı travma uykularını kaçırmaya devam ediyor. AFAD'ın Abana'da kurduğu çadırlara yerleştirilen Yiğit "Dalgaların sahile vuruşu bana seli hatırlatıyor. O günden bu yana korkuyorum ve uyuyamıyorum" dedi. Bölgede psikososyal destek ekipleri Rıfat amca gibi travma yaşayan yüzlerce kişinin yanında olmayı sürdürüyor.
AĞLATAN KAVUŞMA
KASTAMONU Bozkurt'a bağlı Bayramgazi köyü sel felaketinde sular altında kaldı. 3 gün boyunca Bayramgazi'de kalan Altıntop ailesi, selin vurduğu ilk gün Abana'da bulunan evlatları Samet'e (18) helikopter tahliyesi sonrasında kavuştu. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopterden indikten sonra oğluna sevinç gözyaşlarıyla sarılan Fatma Altıntop "Evin çatısında kaldık ve artık 'hayat bitti' dedim. Oğlum arkadaşlarıyla beraber Bozkurt'a gezmeye gitmişti. Orada sele yakalanınca binanın üstüne çıktılar. Onları da AFAD kurtarıp Abana'ya getirmiş. Normalde bir gün bile benden ayrılmış değildir, ilk kez ayrılıyoruz. Çocuğuma kavuştum ya, çocuğum her şeyden değerli. Kendi canımı veririm, çocuğum yaşasın yeter ki" dedi.
BUZDOLABININ ÜZERİNDE ÖLÜMÜN EŞİĞİNDE 2.5 SAAT
KASTAMONU'NUN İnebolu ilçesinde sel felaketi sırasında Çiğdem Yıldırın ve annesi Saniye Kurkan (85), su dolan evlerinde 30 santimetrelik bir boşlukta 2.5 saat yaşam mücadelesi verdi. İki kadın, mutfak camı kırılarak kurtarıldı. Sel sularının çekilmesiyle birlikte evde temizlik çalışması yapan Çiğdem Yıldırın'ın eşi Nursal Yıldırın "Su seviyesi yavaş yavaş alçalmaya başlayınca seslerini duyduk. Bu bir mucizeydi. Su göğüs seviyelerine gelince mutfak camını kırıp içeriye girdim ve tek tek kayınvalidem ile eşimi dışarı çıkardım" diye konuştu.
EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE KAYIP EŞİNİ ARIYOR
KASTAMONU Bozkurt'ta sel felaketinde kaybolan Aysel Erol'u (34) arama çalışmaları sürerken, genç kadının ilk evliliğinden olan çocukları Efe (9) ve Edanur (16) Demirel'in cansız bedenleri bulundu. 2'nci evlilik yıldönümünde eşi Aysel Erol'u arama çalışmalarına katılan Mehmet Erol, "İkimizin de ikinci evliliğiydi. İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik hepsini. Evlilik yıldönümümüzde eşimin cenazesini bile bulamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.
CAN KAYBI 77'YE YÜKSELDİ
AFAD Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini bildirdi. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. AFAD, Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısını da 40 olarak açıkladı. Mehmetçiğin yıkılan köprünün yerine kurduğu seyyar köprü de aktif olarak kullanılmaya başlandı. Enkaz arasında kolaylıkla ilerleyebilme kabiliyetine sahip, hem karada hem suda gidebilen amfibik araç ilk kez Sinop'ta çalışmalara katıldı. Selde hayatını kaybeden Salih Sıral'ın cenazesi İstanbul Bayrampaşa'da Vali Ali Yerlikaya'nın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ömer ÇETİN-İlker TURAK-Barış SAVAŞ- Ayşe ALTUN/SABAH
ELEKTRİK FATURALARI 3 AY ERTELENECEK
ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sel felaketinden etkilenen vatandaşların elektrik faturası ödemeleriyle ilgili olarak, "Afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız" dedi.