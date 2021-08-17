İkiz hayat acı kader



EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE KAYIP EŞİNİ ARIYOR

KASTAMONU Bozkurt'ta sel felaketinde kaybolan Aysel Erol'u (34) arama çalışmaları sürerken, genç kadının ilk evliliğinden olan çocukları Efe (9) ve Edanur (16) Demirel'in cansız bedenleri bulundu. 2'nci evlilik yıldönümünde eşi Aysel Erol'u arama çalışmalarına katılan Mehmet Erol, "İkimizin de ikinci evliliğiydi. İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik hepsini. Evlilik yıldönümümüzde eşimin cenazesini bile bulamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.



CAN KAYBI 77'YE YÜKSELDİ



AFAD Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini bildirdi. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. AFAD, Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısını da 40 olarak açıkladı. Mehmetçiğin yıkılan köprünün yerine kurduğu seyyar köprü de aktif olarak kullanılmaya başlandı. Enkaz arasında kolaylıkla ilerleyebilme kabiliyetine sahip, hem karada hem suda gidebilen amfibik araç ilk kez Sinop'ta çalışmalara katıldı. Selde hayatını kaybeden Salih Sıral'ın cenazesi İstanbul Bayrampaşa'da Vali Ali Yerlikaya'nın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ömer ÇETİN-İlker TURAK-Barış SAVAŞ- Ayşe ALTUN/SABAH



ELEKTRİK FATURALARI 3 AY ERTELENECEK



ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sel felaketinden etkilenen vatandaşların elektrik faturası ödemeleriyle ilgili olarak, "Afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız" dedi.