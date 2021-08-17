Son dakika | 17 Ağustos’un 22. yılında dehşete düşüren anket! Toplumun yüzde 66’sı...

DÖNÜŞÜMÜN GEREKLİLİĞİ ORTADA

Devlet olarak, geçen bu 22 yıllık süreçte milletimiz tekrar benzer bir felaketi yaşamasın diye evlatlarımızın geleceğini daha güvenli kılmak adına çok önemli adımlar attık. Depremin acı gerçeğiyle daha az yüzleşmek, can ve mal kayıpları yaşamamak için ülkemizin etkin bir deprem kuşağında yer aldığını unutmamalıyız. Türkiye'nin yüzde 66'sı deprem riski altında. Meydana gelen yıkımlar kentsel dönüşümün gerekliliğini ve aciliyetini bir kere daha ortaya koydu.