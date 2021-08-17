Son dakika | 17 Ağustos’un 22. yılında dehşete düşüren anket! Toplumun yüzde 66’sı...

SON DAKİKA: DEPREM ANKETİNDE ÜZÜCÜ SONUÇLAR
Marmara Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti. 17 Ağustos 1999'daki depreminin yıl dönümünde vatandaşın deprem algısına yönelik bir araştırma yapıldı. 1100 kişinin katıldığı araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
YÜZDE 71'LİK KISIM: DEPREME HAZIR HİSSETMİYORUM
Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 71'i depreme karşı hazır hissetmiyor. Hatta daha önce deprem tecrübesi yaşayanların yüzde 86'sının deprem çantası dahi yok.
YÜZDE 66: ALACAĞIM EVİN DAYANIKLILIĞINI ARAŞTIRMAM
Katılımcılara "ev alırken ya da kiralarken depreme dayanıklı olup olmadığını araştırdınız mı" sorusu da yöneltildi. Yüzde 34'ü "evet araştırdım" derken, yüzde 66'sı deprem araştırması yapmadığını belirtti.
Toplanma alanları konusunda vatandaşın yüzde 56'sı bilgi sahibi. Deprem sigortasının zorunlu olması gerektiğini düşünenlerin oranı da yüzde 61.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1999 depreminden bugüne benzeri acıların tekrar etmemesi için vatandaşların daha sağlıklı, daha güvenli binalarda ve şehirlerde yaşamaları için devlet olarak var güçle çalıştıklarını bildirdi.
45 SANİYEDE ON BİNLERCE İNSANIMIZ ÖLDÜ, YARALANDI YA DA EVSİZ KALDI
"On binlerce vatandaşımız yaralandı. 45 saniye süren bu sarsıntı ülkemizi, milletimizi büyük bir üzüntüye, büyük bir yasa boğdu. Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Yalova, Bolu ve Düzce'de büyük yıkımlar yaşadık. 17 Ağustos depreminin yaralarını yine milletimizle birlikte sardık. 1999 yılı, ülkemizin depremle mücadelesinde bir milat oldu.
DÖNÜŞÜMÜN GEREKLİLİĞİ ORTADA
Devlet olarak, geçen bu 22 yıllık süreçte milletimiz tekrar benzer bir felaketi yaşamasın diye evlatlarımızın geleceğini daha güvenli kılmak adına çok önemli adımlar attık. Depremin acı gerçeğiyle daha az yüzleşmek, can ve mal kayıpları yaşamamak için ülkemizin etkin bir deprem kuşağında yer aldığını unutmamalıyız. Türkiye'nin yüzde 66'sı deprem riski altında. Meydana gelen yıkımlar kentsel dönüşümün gerekliliğini ve aciliyetini bir kere daha ortaya koydu.