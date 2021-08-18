Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: İşleri güçleri Türkiye’yi küçük düşürmek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afgan mültecilerle ilgili pazarlık yapıldığı iddiasına sert cevap geldi..



Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler getirerek şunları söyledi:

Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na çok sert tepki | Video

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Bir şeyi çok açık ve samimi konuşmam lazım. Hukukta bir kaide vardır. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bu adam (Kemal Kılıçdaroğlu) nereden bunu gördü? Kim bunu kendisine sufle etti? Bu adam yalancı ya.Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Olmayan bir şeyin iddiasını veyahut da onu savunmak... Söyledikleri tek şey var. Orada Dışişleri yetkilisi yok diyorlar. Ben varım orada. Ben konuşuyorum ABD Başkanıyla. Kafayı takmışlar tercümanımıza, yatıyorlar kalkıyorlar tercüman. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün. Böyle bir iddianız varsa ispatlayın. Ama bunlarda o karakter yok. İşleri güçleri Türkiye'nin bu görüşmelerde ülkeyi nasıl küçük düşüreceğiz diye uğraşıyoruz. Ahlaksızlığın daniskasıdır. Bunlar da ahlaksızdır.