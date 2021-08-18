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Giriş Tarihi: 18.8.2021 22:33 Son Güncelleme: 18.8.2021 23:00

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İşleri güçleri Türkiye'yi küçük düşürmek

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: İşleri güçleri Türkiye’yi küçük düşürmek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı Türkiye ve ABD arasında Afgan mülteciler konusunda pazarlık yapıldığı iddiasına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, '' Söyledikleri tek şey var. Orada Dışişleri yetkilisi yoktu. Ne demek yoktu? İlla olması mı lazım? Ben varım. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Ben konuşuyorum. Kafayı takmışlar tercümanımıza. Orada sadece tercüman vardı. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün. Bunu ispatla. Ben mükellef değilim, sen mükellefsin; iddianı ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afgan mültecilerle ilgili pazarlık yapıldığı iddiasına sert cevap geldi..

Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler getirerek şunları söyledi:

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Bir şeyi çok açık ve samimi konuşmam lazım. Hukukta bir kaide vardır. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bu adam (Kemal Kılıçdaroğlu) nereden bunu gördü? Kim bunu kendisine sufle etti? Bu adam yalancı ya.Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Olmayan bir şeyin iddiasını veyahut da onu savunmak... Söyledikleri tek şey var. Orada Dışişleri yetkilisi yok diyorlar. Ben varım orada. Ben konuşuyorum ABD Başkanıyla. Kafayı takmışlar tercümanımıza, yatıyorlar kalkıyorlar tercüman. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün. Böyle bir iddianız varsa ispatlayın. Ama bunlarda o karakter yok. İşleri güçleri Türkiye'nin bu görüşmelerde ülkeyi nasıl küçük düşüreceğiz diye uğraşıyoruz. Ahlaksızlığın daniskasıdır. Bunlar da ahlaksızdır.

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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İşleri güçleri Türkiye'yi küçük düşürmek
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