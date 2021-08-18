Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na çok sert tepki | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Yalan terörünün Türkiye'deki mimarı Bay Kemal'dir. Ne yaptınızda CHP sayesinde engellediniz. Antalya, İzmir ve Muğla'da yönetim CHP'de. Buralarda sizin karadan müdahalenizde itfaiyeleriniz nerede? Biz devlet olarak bu işlere müdahale ettik. Helikopter ve uçaklarla müdahale ettik. Bu müdahalelerde kimseyi suçlamadık. Aynı şekilde DSİ bütün imkanlarıyla seferber oldu. Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu, sen ne yaptın?" ifadelerini kullandı.