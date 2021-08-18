FETÖ’den ’Solucan USB’ taktiği! Devletin gizli bilgilerini böyle ele geçirmişler...

- Solucan USB'lerle çalıştığı kurumdaki gizli bilgileri ele geçirmiş

Kararda ifadesine yer verilen tanık M.Y de Pala'yla istihbarat mahrem yapılanması içerisinde birlikte çalıştıklarını ifade ederek şu beyanda bulundu:

"Ben 2013 haziranda Ankara'ya mahrem yapıya geldim. Öğretmen pozisyonundaydım. MİT'in eğitim birimindeki öğrencilerden sorumluydum. Yıldıray Pala da benimle aynı pozisyondaydı. Genellikle öğrencilerin takibini yapardı, onlarla haftada bir görüşürdü. Bizim üstümüz F.C, solucan USB'ler aracılığıyla çalışılan konulardan belgeleri almaya yönelik faaliyetlerde bulunurdu. Solucan USB'ler, çalışılan devlet kuramlarındaki bilgisayarlara takılır ve bu bilgisayarlardaki bütün bilgiler USB'lerin kapasitesi kadar belleklere çekilirdi. Daha sonra bu bilgiler F.C'ye iletilirdi. Kuramlarla ilgili gizli bilgiler bu şekilde alınıp örgütün üst birimlerine ulaştırıldı. 2016'ya kadar bu şekilde devam ettik."

Solucan USB'lerle sadece takıldıkları bilgisayarın değil o bilgisayarların bağlı olduğu tüm ağın bilgilerine ulaşılabildiğini vurgulayan M.Y, "Dershanelerle ilgili yasa taslağı da bu şekilde bilgisayarlardan çekilip USB'ler aracılığıyla iletilmişti. Bunu bizzat Yıldıray Pala kendisi bilgisayardan çekip iletmişti." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün istihbarat mahrem yapılanmasında görev yaptığını belirten tanık Ö.K, Pala'nın MİT'teki eğitim sürecini takip eden temsilci konumundaki Halid kod adlı F.C'nin altında "öğretmen" olarak çalıştığını söyledi.

Ö.K, "Yıldıray Pala'nın Milli Eğitim Bakanlığında çalıştığını, 17-25 Aralık operasyonundan sonra örgütün 'renklendirme' adını verdiği yöntemle farklı dini cemaatlerin sohbetlerine gidip gelmeye başladığını biliyorum. O dönem örgüt özellikle mahrem yapılarda saklamak istediği şahısları, diğer cemaatlere ve partilere yönlendirdi." ifadelerini kullandı.