Kahramanlarımızı uğurladık

IRAK'IN kuzeyinde, 'Pençe-Yıldırım Harekâtı' bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer (22) Kırşehir
'de, Teğmen İsmail Can Softa (24) İstanbul
'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer için memleketi Kırşehir'in Mucur
ilçesi Medetsiz köyünde tören düzenlendi. Bekar olan, 5 yıl önce mide kanamasından babası Fatih Tuncer'i, 1,5 yıl önce de akciğer yetmezliğinden annesi Dürdane Tuncer'i kaybeden Yılmaz Tuncer'in cenazesinde, ağabeyleri Hacı Hasan, Ferdi ve Musa Tuncer tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.
Şehidin 6 yaşındaki yeğeni Fatih Efe Tuncer ise amcasının tabut başındaki fotoğrafını sevdi. İstanbul'da toprağa verilen Teğmen İsmail Can Softa için de Kağıthane
'de tören düzenlendi. Törene şehidin babası Ragıp Softa
, annesi Melek Softa
, ablası Muberra Softa ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.