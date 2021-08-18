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Giriş Tarihi: 18.8.2021 14:54 Son Güncelleme: 18.8.2021 15:15

Karagümrük Çetesi’ne operasyonda 21 tutuklama

EMİR SOMER EMİR SOMER
Karagümrük Çetesi’ne operasyonda 21 tutuklama

İstanbul Organize Polisleri, kamu oyunda “Nuriş Kardeşler” ile “Karagümrük Çetesi” isimleriyle bilinen suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 21’i tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece başta olmak üzere farklı ilçelerde faaliyet yürüten ve kamu oyunda "Nuriş Kardeşler" ile "Karagümrük Çetesi" isimleriyle bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Liderliğini halen Batman Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan N.E.'nin yaptığı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt lideri N.E.'nin ağabeyi N.E. de yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

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Karagümrük Çetesi’ne operasyonda 21 tutuklama
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