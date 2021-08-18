Örtü düşmanı CHP’li yargıda hesap verecek





Bu sırada şüpheli İsmail Hakkı Temel'in kendisine hitaben başörtüsünü kastederek "Ama senin kafanda şu şey varken, ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söylediği aktarıldı. Tepki göstererek kendisinden sürüntü örneği almak maksadıyla maskesini çıkarmasını istediği sırada Temel'in, "Senin kafanda şu şey var, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söyleyerek hakaret ettiği kaydedildi. Bu sözler nedeniyle ise Tuba Taşkın Öztürk şüpheliden şikâyetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.