Şehidin son sözleri ortaya çıktı! ’Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara’

HEM AĞLIYORUM HEM OKUYORUM

Şehit Mehmet Kıvık'ın 3 çocuk annesi Ayşe Kıvık (50), "Çok gururlandım. Duygulandım. Hüzün ve gururu bir arada yaşıyorum. Söylenecek çok şey var. Oğlumun anılarının kitap olacağı hiç aklıma gelmezdi. Kitabı okuyorum bir yandan da ağlıyorum. Tansiyon ve şekerim var. Biraz dinleniyorum. Sonra yeniden devam ediyorum. Kitabın sonu beni çok duygulandırdı. Oğlumun şehit olmadan önceki, 'Arşa iftira gidiyorum' şeklindeki sözleri beni çok duygulandırdı.



Hem hüzünlüyüz hem de gururluyuz. Bütün şehitlerimiz de değerli. Sınavlara girip rütbesini yükselmek istiyordu. TSK'da daha iyi yerlere gelmek istiyordu. Küçüklükten beri asker olmak istiyordu. Oğlum 4 yıllık askerdi. Her gün sabah mesaj atardım. Şehit olduğu gün mesajlaştım. O da bana cevap verdim. 'Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak' dedim. Samed'e de minnettarım. Allah ondan razı olsun. Mehmet'imin gerçek dostu. Böyle bir kitabı yazdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu