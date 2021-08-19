Afganistan’daki Türk askeri yabancı güç değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı Kanal 7, Ülke TV
, 24 TV
, TVNET ve TV 360 ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, şunları kaydetti:
TALİBAN'IN AÇIKLAMALARI MEMNUNİYET VERİCİ: Afganistan
bizim için kardeş bir ülke. Afgan halkının İstiklal Savaşı
'na verdiği maddi ve manevi desteği unutmak mümkün değildir. Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir. Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz.
TÜRKİYE YABANCI GÜÇ DEĞİL:
Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık.
ASKERİ VARLIĞIMIZ GÜÇ VERİR:
Öncelikle Afgan makamlarıyla bir işbirliğine varmak istiyoruz. Libya'daki gibi ikili anlaşmalarla sorunlar çözülebilir. Bu Taliban ya da mevcut yönetim olabilir. Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır. (Hamid Karzai Havalimanı
'nın güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz. Bu hafta sonuna kadar Merkel'le, hafta sonu Putin'le görüşmemiz söz konusu.
VATANDAŞLARIMIZI TAHLİYE EDİYORUZ:
Afganistan'daki vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunu temin etmek bizim bir numaralı önceliğimiz. Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesini sağladık.
BAE'NİN ÜLKEMİZDE CİDDİ YATIRIM PLANLARI VAR:
BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı
ile görüşmemiz oldu. BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımlar konusunda görüşmeler yaptık. Hangi alanlarda ne gibi yatırımlar yapılabilir, onları görüştük. Çok ciddi bir yatırım planları var. Varlık Fonu Başkanı
arkadaşımız, bunu muhataplarıyla iyi götürürse, BAE ülkemizde ciddi yatırımlara girecek. Devletler arasında iniş-çıkışlar olabilir. Biz bölgenin esas aktörlerinin birbiriyle doğrudan konuşmasını, kendi sorunlarını birlikte çözmelerini önemsiyoruz.
İRAN SINIRINA DUVAR:
İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkâri, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırı duvar çalışması tamamlandı.
ÜÇ DOZ AŞIMI OLDUM:
Milletimin karşısında 3 doz aşısını olmuş bir Cumhurbaşkanı olarak bulunuyorum. Bir sıkıntı olsaydı herhalde kendimizi böyle bir riske sokmazdık. İlmi ve akli hiçbir gerekçeye dayanmadan aşı karşıtlığı kampanyası yürütülmesini doğru bulmuyorum.
YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR:
İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar.
TÜRKİYE'DEKİ YALAN TERÖRÜNÜN MİMARI BAY KEMAL'DİR (KILIÇDAROĞLU'NUN
ABD'yle göçmen kabulü anlaşması iddiası) Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Bu adam yalancı, bugüne kadar doğru bir sözü var mı, yok. Muhalefetin karalama dili bu ülkede acaba ne zaman yok olacak? Gerçekten bunlar çok üzücü. Yalan terörünün Türkiye'deki mimarı Bay Kemal'dir. İşi gücü yalan terörüdür. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı, muhalefetin başını çektiği sosyal medya terörüne, yalan rüzgârına karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik denetim konusunda gereken adımları atacağız.
KABİNE ÜYELERİ DE AFAD'A YARDIMDA BULUNACAK
SEL felaketinde etkilenen bölgelere acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar 73 milyon lira ödenek gönderildi. Yarın (bugün) kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de AFAD'ın yardım kampanyasına bağışta bulunacaklar.