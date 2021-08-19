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Giriş Tarihi: 19.8.2021 09:05 Son Güncelleme: 19.8.2021 09:05

SON DAKİKA: 20 bin öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Tercihler için tarih belli oldu!

SON DAKİKA: 20 bin öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan flaş açıklama! Tercihler için tarih belli oldu!
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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, 20 bin öğretmen ataması tercihlerinin yapılacağı tarih duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri takvimini güncelledi. Buna göre tercihler, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde değişiklik yapıldı. Atama işlemleri için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de açıklanacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? MEB DUYURDU...

20 bin öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tercihlerin 29 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi. Tercih işlemleri 3 gün sürecek 2 Eylül tarihinde son bulacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'den yapılan açıklamada, '20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna da yanıt verilmiş oldu. Atama sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak.

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SON DAKİKA: 20 bin öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Tercihler için tarih belli oldu!
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