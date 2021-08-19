Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri takvimini güncelledi. Buna göre tercihler, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde değişiklik yapıldı. Atama işlemleri için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de açıklanacak.