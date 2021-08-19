Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri takvimini güncelledi. Buna göre tercihler, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde değişiklik yapıldı. Atama işlemleri için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de açıklanacak.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? MEB DUYURDU...
20 bin öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tercihlerin 29 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi. Tercih işlemleri 3 gün sürecek 2 Eylül tarihinde son bulacak.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'den yapılan açıklamada, '20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna da yanıt verilmiş oldu. Atama sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak.