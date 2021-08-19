SURİYELİ DEDİ, SİİRTLİ ÇIKTI

Özellikle göçmenlerle ilgili yalan ve provokatif haberleriyle dikkat çeken aykırı.com.tr adlı platform ve platformun Twitter hesabı, yine yalan ve provokatif bir paylaşıma imza attı. Haberde Şırnak'ta Suriyeli bir şahsın bir ambulansı kaçırarak halkın üzerine sürdüğü ve bu şekilde Silopi'ye kadar gittiği iddia edildi. Olayın aslen Siirt nüfusuna kayıtlı akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.