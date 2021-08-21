28 Şubat’ın 14 darbecisinin 13’ü cezaevinde! Cuntaya balans ayarı





Mağdur Nilüfer Dilruba Yılmaz: Daha yaşı tutmayan gençleri bile yargıladınız! Başörtülü kızlara bir hayat borçlusunuz. Yıllarımızı, emeklerimizi ve gençliğimizi çaldınız!

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Dr. Mehmet Sarı: Bu karar ile darbe girişimi ve illegal oluşumlar cezalandırılmıştır.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan: Bir daha darbe ve benzeri kalkışmaların önüne geçmek için 28 Şubat'ın tüm failleri yargılanmalı ve hak ettiği cezayı almalıdır.

Hukukçu Kerami Özdemir: Sonuçta darbe yapan kişi 80 yaşında da olsa 90 yaşında da olsa bir gün mutlaka yargılanacağını bilir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta: "Bin yıl sürecek" dedikleri 28 Şubat'ın altında kaldılar.





Muhammed UZUN - Dilhan DUMANOĞLU - Seda Nur GÜNAYDIN- Fatma Damla KAYAYERLİ - İlker TURAK - Emir SOMER-Fatih ULAŞ/SABAH