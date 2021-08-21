Azılı terörist Hasan Said 12’den vuruldu





MİT önce sahadaki unsurları ile iletişime geçti. Hasan'ı izlemeye alan MİT, üst düzey diğer PKK mensupları ile Sincar'da bir araya geldiği haberini alması üzerine operasyon kararı aldı ve Hasan'ı Sincar'da hassas bir operasyonla etkisiz hale getirdi.