Emekli Kurmay Albay Baki Kaya’dan dikkat çeken ABD açıklaması: Taliban’ı kontrol altında tutabileceği bir yapı oluşturmayı deniyor

Bu yeterlidir. ABD belki de geçmiş başkanların, Biden'ın ifadesine göre; yanlış kararlarıyla saplandığı bir kör noktadan çekilerek hem kendi insanların güvenliğini sağlamış oluyor hem de belki Taliban'ı bir şekilde kontrol altında tutabileceği bir yapı oluşturmaya çalışıyor."