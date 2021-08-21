Emekli Kurmay Albay Baki Kaya’dan dikkat çeken ABD açıklaması: Taliban’ı kontrol altında tutabileceği bir yapı oluşturmayı deniyor

Afganistan'da uzun süredir ilerleyişini sürdüren Taliban, geçtiğimiz pazar günü başkent Kabil'de de kontrolü sağlayarak yönetimi ele geçirdi. Ülkede büyük bir kaos baş gösterirken, binlerce Afgan daha güvenli gördükleri yerlere gitmek için Kabil Havalimanı'ndaki tahliye uçaklarına binmeye çalıştı. Adım atmaya yer kalmayan havalimanında kendisini uçak tekerleklerine bağlayarak ülkeyi terk etmeye çalışanlar, daha sonra havadan yere düşerek feci şekilde hayatını kaybedenler bile oldu. Dünya kamuoyu ise ülkede yaşanan kaosu ABD'nin başarısızlığı olarak değerlendirdi.
"ABD TALİBAN'I KONTROL ALTINDA TUTABİLECEĞİ BİR YAPI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"
Ülkedeki kaos devam ederken, Emekli Kurmay Albay Baki Kaya, konuk olduğu bir konferansta ABD ile ilgili dikkat çeken bir analizde bulundu.
Baki Kaya, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"ABD savaşı kaybetti, çekildi deniyor. Amerika savaşı kaybetti mi? Çünkü ben biliyorum ki ABD, Kabil'de yerin üstünde 10, yerin altında 5 kattır. Amerika o zaman bu büyükelçiliğinde 4 Özel Kuvvet Tugayı barındıracak kapasiteye sahip bir bina yaptı. Bu Özel Kuvvetler Tugayı, herhangi bir ülkenin bir noktasına operasyon yapıp dilediği insanı alabilir, dilediği hedefi yok edebilir. Sonuç alabilir. Toplama unsurlarda her zaman sahadadır.
Bu yeterlidir. ABD belki de geçmiş başkanların, Biden'ın ifadesine göre; yanlış kararlarıyla saplandığı bir kör noktadan çekilerek hem kendi insanların güvenliğini sağlamış oluyor hem de belki Taliban'ı bir şekilde kontrol altında tutabileceği bir yapı oluşturmaya çalışıyor."