Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan vatandaşlara çağrı: Dere yataklarına konut yapmayın

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel bölgesinde açıklama yaptı.
İşte Fuat Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Su ve barınmada bir sıkıntı yok. Birlik ve beraberlik içerisinde yaraları en kısa sürede sararız. Birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bunu Bozkurt'ta gördük.
"DERE YATAKLARINA KONUT YAPMAYIN"
Her zaman şunu ifade ediyoruz; dere yataklarına konut yapmayın. İklim değişikliği var; bütün dünyada olduğu gibi bunu biz de hissediyoruz. Son 50-60 yılda yaşadığımız bu afetleri belki de daha sık yaşayacağız.
Bu yüzden vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; dere yatakları ve heyelan olsun, afet oluşturabilecek alanlara konut yapmayalım."