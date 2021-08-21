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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan vatandaşlara çağrı: Dere yataklarına konut yapmayın
Giriş Tarihi: 21.8.2021 18:08 Son Güncelleme: 21.8.2021 18:17

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan vatandaşlara çağrı: Dere yataklarına konut yapmayın

AA
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan vatandaşlara çağrı: Dere yataklarına konut yapmayın

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik içerisinde yaraların en kısa sürede sarılacağını belirten Fuat Oktay, "Her zaman şunu ifade ediyoruz; dere yataklarına konut yapmayın. İklim değişikliği var; bütün dünyada olduğu gibi bunu biz de hissediyoruz. Son 50-60 yılda yaşadığımız bu afetleri belki de daha sık yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel bölgesinde açıklama yaptı.

İşte Fuat Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Su ve barınmada bir sıkıntı yok. Birlik ve beraberlik içerisinde yaraları en kısa sürede sararız. Birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bunu Bozkurt'ta gördük.

"DERE YATAKLARINA KONUT YAPMAYIN"

Her zaman şunu ifade ediyoruz; dere yataklarına konut yapmayın. İklim değişikliği var; bütün dünyada olduğu gibi bunu biz de hissediyoruz. Son 50-60 yılda yaşadığımız bu afetleri belki de daha sık yaşayacağız.

Bu yüzden vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; dere yatakları ve heyelan olsun, afet oluşturabilecek alanlara konut yapmayalım."

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan vatandaşlara çağrı: Dere yataklarına konut yapmayın
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