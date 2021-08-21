Vatandaş direndi, İBB ekipleri yıkımı durdurmak zorunda kaldı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin Gençlik Parkı'nı yıkımının durdurulmasına yönelik karara aykırı davrandı ve parkın yıkımına devam etti. İBB ekipleri; saat:08.00 başladıkları yıkımı saat:16.00’da durdurmak zorunda kaldı.
Vatandaşların tepkisi üzerine İBB ekipleri alandan çekilmek zorunda kaldı. Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri de alınan mahkeme kararına binaen park alanındaki güvenlik gerekçesiyle şerit çekti. İBB yetkililerinin, gazetecilerin çekim yapmasına dahi izin vermemesi dikkat çekti.