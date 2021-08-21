Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos tarihli hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinden yayınladı. Buna göre; yarın İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında olduğu bazı illerde kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Erzurum, Kars, Ardahan, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Anadolu Yakası kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında yarın (Pazar) kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra Göller Yöresinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık