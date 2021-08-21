Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos tarihli hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinden yayınladı. Buna göre; yarın İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında olduğu bazı illerde kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Erzurum, Kars, Ardahan, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.