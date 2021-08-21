Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 21.8.2021 19:55 Son Güncelleme: 21.8.2021 19:57

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarına ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında olduğu çok sayıda kent için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? Yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos tarihli hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinden yayınladı. Buna göre; yarın İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında olduğu bazı illerde kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Erzurum, Kars, Ardahan, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Anadolu Yakası kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında yarın (Pazar) kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu

MUĞLA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra Göller Yöresinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğleden sonra parçalı bulutlu

SİVAS 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) parçalı bulutlu

DÜZCE 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) parçalı bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 20°C, 37°C

Az bulutlu

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA