‘Diplomatik Vahşet’ Fransa’da

SABAH Gazetesi'nin İçerik Yöneticisi Ferhat Ünlü, Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Haber Müdürü Nazif Karaman'ın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin perde arkasını kaleme aldıkları kitap, Fransızca'ya çevrildi. Diplomatik Vahşet/ Cemal Kaşıkçı Cinayeti'nin Karanlık Sırları, Turkuvaz Kitap tarafından Aralık 2018'de yayımlandı.

Kitap, Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik Suudi infaz timinin lideri Maher Abdülaziz Mutreb ve Salah Muhammed Al Tubaigy başta olmak üzere, tim üyelerinin kendi aralarında ve Kaşıkçı ile yaptığı konuşmaların dökümleri başta olmak üzere pek çok bilgi içeriyor. Kitap, 'Ne, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Niçin ve Kim' başlıklarını taşıyan altı bölümle cinayeti anlatıyor. Başkonsoloslukta neler yaşandığı, gizli istihbarat diplomasisi süreci, Kaşıkçı'nın bölge ve dünyada stratejik dengelerin değiştiği, ülkelerin birbirleriyle asimetrik mücadelelere girdiği bu süreçte öldürülmesinin özel bir manası olup olmadığı, kronolojiye uygun biçimde sıralanan olaylar eşliğinde anlatılıyor.