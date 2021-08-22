Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik! Bizi ne güzel tokatladı!

YARGIYI HİÇE SAYDILAR



İBB yetkililerinin mahkeme kararını bir kez daha görmelerine rağmen yıkıma devam etmeleri, vatandaşların öfkesine neden oldu. Daha önce Gezi Parkı'nda ağaç katliamı bile olmadan onlarca göstericinin eylem yaparak protesto gösterisinde bulunduğunu hatırlatan mahalle sakinleri, "Hani nerede sahte çevreciler. Burada gerçek bir ağaç, yeşil katliamı var, neredeler" dediler. Eyleme katılan Samet Topçu, "Sadece 'Parkımızı yıkmayın' diyen 60 yaşındaki annemin kolunu kırdılar" diyerek şunları söyledi: "Burası deprem toplanma alanıydı, tabelamız vardı. Gece yarısı gelip tabelayı çaldılar. Kartona yazıp koyduk. Onu da söktüler. Mahkemeden karar aldık, yine durmadan yıkıma devam ettiler. İmzalanmış resmi bir karar var ortada. 30 gün süreyle dokunamazsın diyor. Elimizde resmi evrak var. Buradaki faaliyet durmak zorunda. 30 günlük süreçte bu konuda bir çözüm bulunacağını düşünüyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız"