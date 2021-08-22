Kızılay Genel Başkanı Sözcü’yü yalanladı

Sözcü Gazetesi bugünkü manşetinde "Kızılay Başkanı 13 maaş alıyor" başlığını atarken, spotta ise "Devletten 3-4 maaş alanları görmüştük. Şimdi de, Kızılay Başkanı Kınık'ın bazıları kuruma ait olan 13 ayrı şirketten maaş aldığı iddiası gündeme geldi" ifadelerini kullandı. Sözcü haberini, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesine dayandırırken, Sertel'in Kınık'ın görevleri ve aldığı ücretleri sorduğunu belirtti.
"AFETLE UĞRAŞIRKEN YALAN HABERLE GÜNE UYANDIK"
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sözcü'nün bu haberini sosyal medyadan yalanlayarak, "Sahada afetlerle uğraşırken Sözcü'nün kötü niyetli bir yalan haberi ile güne başladık. Artık bu, kavgada yumruk sayılmaz yaklaşımından bıktık usandık. Tek maaşım Üniversitemden aldığım öğretim üyesi maaşıdır. Hukuk yolu ile kişisel ve kurumsal haklarımızı koruyacağız" dedi.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sözcü'nün manşetten verdiği haberle ilgili bir açıklama yayınlayarak "Benim tek aldığım maaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak aldığım maaştır" ifadelerini kullandı.
"TEK MAAŞ ALIYORUM"
Kınık videolu açıklamasında "Bu özensiz haberin gerçeği aslında şu: Gazetenin manşetinden ifade ettiği, 'Kızılay Genel Başkanı 13 maaş alıyor" ifadesi külliyen yalan. Ticaret Odası kayıtlarına girilerek, özensiz hazırlanmış bir soru önergesinde, 13 şirkette kaydımın gözüktüğü ifade edilmekte ve buradan da maaş aldığım ifade edilmekte. Gerçek şu: Bu kayıtların pek çoğu, girildiğinde görülecektir. Eski, ortak olduğum ya da yönetim kurulu üyesi olduğum şirketlere aittir. Bunlar ya kapatılmıştır ya da ortaklıklarından yıllarca önce ayrıldığım şirketlere aittir. Onun dışındaki bütün kayıtlar ise Kızılay Yatırım Anonim Şirketimizin gelir getirici akarlarına ait olan şirketlerdir. Doğal olarak, Kızılay Genel Başkanı olarak ben bunların da yönetim kurulu başkanlığını yürütmekteyimi ve orada ismim gözükmektedir. Benim tek aldığım maaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak aldığım maaştır" diye konuştu.
"GÖNÜLLÜ YAPIYORUM, MAAŞ ALMIYORUM"
Kınık sözlerine şöyle devam etti: "Onun dışındaki Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Kızılay Yatırım A.Ş tarafından yapılan sembolik ödentiler, yasal ve mali kesintiler sonra büyük oranda Kızılay'a dönmektedir. Dolayısıyla meccani olarak yürüttüğüm, gönüllü olarak yürüttüğüm, şerefle yürüttüğüm Türkiye Kızılay Genel Başkanlığından herhangi bir maaş almamaktayım. Konunun yasal takipçisi olacağız. Bu hem kişilik haklarıma hem de kurumun itibarına çok büyük zarar verecek bir yalan haberdir. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Kızılay'ımızın sahadaki çalışmalarını, gönüllülerimizin gayretlerini, bağışçılarımızın güven duygularını zedeleyen bu yalan haberi hukuka havale ediyoruz."