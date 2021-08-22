Kızılay Genel Başkanı Sözcü’yü yalanladı

"TEK MAAŞ ALIYORUM"

Kınık videolu açıklamasında "Bu özensiz haberin gerçeği aslında şu: Gazetenin manşetinden ifade ettiği, 'Kızılay Genel Başkanı 13 maaş alıyor" ifadesi külliyen yalan. Ticaret Odası kayıtlarına girilerek, özensiz hazırlanmış bir soru önergesinde, 13 şirkette kaydımın gözüktüğü ifade edilmekte ve buradan da maaş aldığım ifade edilmekte. Gerçek şu: Bu kayıtların pek çoğu, girildiğinde görülecektir. Eski, ortak olduğum ya da yönetim kurulu üyesi olduğum şirketlere aittir. Bunlar ya kapatılmıştır ya da ortaklıklarından yıllarca önce ayrıldığım şirketlere aittir. Onun dışındaki bütün kayıtlar ise Kızılay Yatırım Anonim Şirketimizin gelir getirici akarlarına ait olan şirketlerdir. Doğal olarak, Kızılay Genel Başkanı olarak ben bunların da yönetim kurulu başkanlığını yürütmekteyimi ve orada ismim gözükmektedir. Benim tek aldığım maaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak aldığım maaştır" diye konuştu.

"GÖNÜLLÜ YAPIYORUM, MAAŞ ALMIYORUM"

Kınık sözlerine şöyle devam etti: "Onun dışındaki Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Kızılay Yatırım A.Ş tarafından yapılan sembolik ödentiler, yasal ve mali kesintiler sonra büyük oranda Kızılay'a dönmektedir. Dolayısıyla meccani olarak yürüttüğüm, gönüllü olarak yürüttüğüm, şerefle yürüttüğüm Türkiye Kızılay Genel Başkanlığından herhangi bir maaş almamaktayım. Konunun yasal takipçisi olacağız. Bu hem kişilik haklarıma hem de kurumun itibarına çok büyük zarar verecek bir yalan haberdir. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Kızılay'ımızın sahadaki çalışmalarını, gönüllülerimizin gayretlerini, bağışçılarımızın güven duygularını zedeleyen bu yalan haberi hukuka havale ediyoruz."