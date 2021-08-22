Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, o iddiaları yalanladı | Video
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Sözcü Gazetesi bugünkü manşetinde "Kızılay Başkanı 13 maaş alıyor" başlığını attı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sözcü'nün manşetten verdiği haberi yalanlayarak, Türkiye Kızılay Genel Başkanlığını gönüllü olarak yürüttüğünü ve herhangi bir ücret almadığını açıkladı.