Küreselci medyanın Afganistan oyunu: Dertleri yeni dünya düzeni...

Haşmet Babaoğlu bugün Sabah Gazetesi'nde 'Aklınıza Mukayyet Olun' başlığı ile Afganitan'da yaşanan süreci çarpıcı bir bakış açısı ile kaleme aldı. Yazısının ardından Haşmet Babaoğlu'nu aradık. Babaoğlu, Afganistan'da 'küreselci medya' eli ile sürecin yalnızca Taliban üzerinden aktarıldığını, ABD ile ilgili işin magazin olabilecek taraflarının bile konuşulmadığını söyledi. Babaoğlu, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede; "Biden 6 hafta mı, 6 ay mı ne kadar sürecek belli değil?' diyor onu bile kimse tartışmıyor. Afganistan'da yaşananların magazin boyutu bile ele alınmıyor. Buna 'seçilmiş körlük' derler" ifadelerini kullandı.

"İŞİ ORAYA ÇEVİRDİLER"

Babaoğlu; Afganitan'da ABD'nin çekilmesinin ele alınmamasına dikkat çekti; "Yalnızca Taliban olayı var. İşi oraya çevirdiler. ABD'nin bunca zaman yaptıkları, geride bıraktığı hiçbir şey konuşulmuyor. Çünkü küreselci medya böyle istiyor." dedi.