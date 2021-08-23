Küreselci medyanın Afganistan oyunu: Dertleri yeni dünya düzeni...

Haşmet Babaoğlu bugün Sabah Gazetesi'nde 'Aklınıza Mukayyet Olun' başlığı ile Afganitan'da yaşanan süreci çarpıcı bir bakış açısı ile kaleme aldı. Yazısının ardından Haşmet Babaoğlu'nu aradık. Babaoğlu, Afganistan'da 'küreselci medya' eli ile sürecin yalnızca Taliban üzerinden aktarıldığını, ABD ile ilgili işin magazin olabilecek taraflarının bile konuşulmadığını söyledi. Babaoğlu, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede; "Biden 6 hafta mı, 6 ay mı ne kadar sürecek belli değil?' diyor onu bile kimse tartışmıyor. Afganistan'da yaşananların magazin boyutu bile ele alınmıyor. Buna 'seçilmiş körlük' derler" ifadelerini kullandı.
"İŞİ ORAYA ÇEVİRDİLER"
Babaoğlu; Afganitan'da ABD'nin çekilmesinin ele alınmamasına dikkat çekti; "Yalnızca Taliban olayı var. İşi oraya çevirdiler. ABD'nin bunca zaman yaptıkları, geride bıraktığı hiçbir şey konuşulmuyor. Çünkü küreselci medya böyle istiyor." dedi.
"KÜRESELCİ MEDYA BU KONUDA ZATEN ÇOK İYİ"
Babaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Mesela ABD Başkanı Joe Biden çıkıyor, çekilme 6 hafta mı, 10 hafta mı, 6 ay mı sürecek bilmediğini söylüyor. İşin magazin tarafı bile tartışılmıyor. Küreselci medya konuşulmasını istemiyor, bu konuda çok iyiler. ABD de bu konuda uzman...
"DERTLERİ YENİ DÜNYA DÜZENİ"
Babaoğlu; "ABD yenildi mi? Yoksa çekilerek Çin'e alan mı açtı? Çin Taliban'ı destekleyerek ABD'yi bölgeden itti mi? Bunlar konuşulmuyor." ifadelerini kullandı; "Küreselci medyanın derdi ABD'yi desteklemek falan değil, dertleri yeni dünya düzeni..." dedi.
"FIRSAT BU FIRSAT İSLAM'I HEDEF ALIYORLAR"
Taliban üzerinden her gün bir başka görüntü ve haberin gündem olmasına da dikkat çeken Haşmet Babaoğlu; "Küreselci medya hamur gibi yoğuruyor. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile ortaya çıkan durumu değerlendiriyorlar. Fırsat bu fırsat İslam'ı hedef almış durumdalar." şeklinde konuştu.
"HEDEF TALİBAN'IN ÜZERİNE ODAKLANDIRIP DÜŞÜNDÜRMEK"
Babaoğlu; lunaparktaki, spor salonundaki Talibancıların fotoğraflarının, videolarının servis edilmesi ile ilgili haberleri ise; "Hedef Taliban'ın üzerine odaklandırmak, düşündürmek. 4 yıl boyunca DEAŞ'ı düşündürdüler. Şimdi de Taliban'ı düşündürmek istiyorlar. Ama bir fark var. Taliban Afganistan sosyolojisinin bir parçası, DEAŞ gibi kurgu değil. Ama burası çok önemli; Taliban küreselci medya için çok elverişli bir malzeme..." sözleri ile değerlendirdi.