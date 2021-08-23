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Giriş Tarihi: 23.8.2021 22:54 Son Güncelleme: 23.8.2021 23:07

Ümit Özdağ'dan tepki çeken paylaşım! Afgan esnafı hedef gösterdi

Ümit Özdağ’dan tepki çeken paylaşım! Afgan esnafı hedef gösterdi

Son zamanlarda artan mülteci karşıtı söylemlere bir yenisi daha eklendi. Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir markete yer verdi ve "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" diyerek Afgan esnafı hedef gösterdi.

Türkiye'de son günlerde yapılan mülteci karşıtı söylemler artarak devam ediyor. Özellikle CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere suyu 10 kat zamlı verme isteğinden sonra başlayan mülteci karşıtlığı, hedef göstermeye dönüştü.

TANJU ÖZCAN'I TEBRİK ETMİŞTİ

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra bağımsız statüsüne düşen İstanbul Milletvekili ve 'Ayyıldı Hareketi'nin lideri Ümit Özdağ, düşünceleriyle bağdaşan Özcan'ı tebrik etmişti. Mülteci karşıtı tavırlarına sürdüren Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Afganistanlı bir market sahibini hedef gösterdi.

AFGANİSTANLI MARKET SAHİBİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Kırşehir'de bulunan bir market dükkanının fotoğrafına yer veren Özdağ, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadelerini kullandı.

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Ümit Özdağ'dan tepki çeken paylaşım! Afgan esnafı hedef gösterdi
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