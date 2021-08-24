Ümit Özdağ'dan tepki çeken paylaşım! Afgan esnafı hedef gösterdi

Son zamanlarda artan mülteci karşıtı söylemlere bir yenisi daha eklendi. Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir markete yer verdi ve "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" diyerek Afgan esnafı hedef gösterdi.