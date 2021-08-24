Video Türkiye Ümit Özdağ'dan tepki çeken paylaşım! Afgan esnafı hedef gösterdi

Ümit Özdağ'dan tepki çeken paylaşım! Afgan esnafı hedef gösterdi

Ümit Özdağ'dan tepki çeken paylaşım! Afgan esnafı hedef gösterdi
24.08.2021 | 01:18

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Son zamanlarda artan mülteci karşıtı söylemlere bir yenisi daha eklendi. Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir markete yer verdi ve "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" diyerek Afgan esnafı hedef gösterdi.

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