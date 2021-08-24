Protein tozlarındaki tehlike! Uzman isim SABAH’a anlattı

Adana'da asker olma hayaliyle kilo almak için spor salonuna kaydolan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan günde 5 kilogram protein tozu içtiği için felç kalmıştı. Peki bu protein tozları bu kadar tehlikeli mi? SABAH, Protein tozları hakkında bilinmeyen yönlerini İstanbul Medeniyet Üniveristesi İnme Merkezi Kurucusu ve Direktörü Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli'ye sordu.

Protein tozları hızla kas kütlesini arttırmaya çalışan ergenlerden, kısa sürede yarışmaya hazırlanan sporculara kadar geniş yelpazede toplum tarafından kullanılmaya başlanan bir ürün olduğunu söyleyen Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, "Aslında bu ürün tamamlayıcı bir ürün olarak geçiyor. Literatürde yani protein-karbonhidrat-yağ dengesinde protein ihtiyacını tam olarak besinlerden alamayan kişiler bu ürünü destekleyici ürün olarak kullanıyor. Protein tozları soya, bezelye, pirinç, patates, yumurta veya süt gibi ürünlerden üretiliyor. Whey adlı peynir altı suyundan üretilen protein tozunun çok kullanılmasının nedeni suda hızlıca eritilebilmesi. Vejetaryen ya da vegan kişiler ise diğer protein tozlarından tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

KONTROLSÜZ KULLANIM TEHLİKESİ



Protein tozlarının kontrolsüzce kullanılmaya başlandığı andan itibaren tehlike çanlarının çalmaya başladığını ifade eden Doç Dr. Karadeli, "Buraya kadar her şey yolunda fakat bu ürünler tamamlayıcı değil de kişinin diyetinde ana ürün olarak kullanılmaya başlandığı zaman, hedefe ulaşırken hırsla, fazlaca, kontrolsüzce kullanılmaya başlandığı zaman sıkıntılar başlıyor" dedi.

PROTEİNİN FAZLA ALINMASI FELÇE NEDEN OLABİLİYOR



Piyasada bulunan protein tozlarının dörtte üçünde saptanabilir oranda kurşun ve kadmiyum bulunduğunun altını çizen Doç.Dr. Karadeli, protein tozunun fazla alınması durumunda inme ve çeşitli hastalıklara davetiye çıkardığını aktardı. Doç. Dr. Karadeli, sözlerine şöyle devam etti: "Bu iki element kalıcı sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu problemlerden en önemli iki tanesi beyin ve böbrek hastalıklarıdır. 'The American Council on Exercise' adlı Amerikan egzersiz konseyi de insanların protein tozu tüketirken vücutlarında aşırı su kaybı oluştuğunu bunun en önemli nedeninin aşırı proteinin vücutta metobolize edilmesi için fazlaca suya ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

Bu su kaybı, kalsiyum metabolizmasını bozduğu ve ileride kemik erimesi riskinin arttığı birçok çalışmada öngörülmüş durumdadır. Zaten ağır egzersizlerle vücutta oluşan su açığı, kontrolsüz protein toz alımı ile iyice artıyor ve elektrolit dengesizlikleri vücudun her organına etki ettiği gibi beyinde de ilerleyen dönemlerde hasara yol açabiliyor çünkü kan su tuz oranı düzeyi değişiklikleri mikro düzeyde beyin nöron hücrelerine de kötü etki ederek, bu hücrelerin oksijensiz kalmasına sonuç olarak da inme, demiyelinizan hastalık, nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok hastalığa da yol açabiliyor. Unutulmamalıdır ki dengesiz şekilde protein tozu alanlarda, protein vücutta depolanamıyor ve insanlarda fiziksel hasar meydana geliyor. Yani hem daha çok protein daha çok kas kütlesi etmiyor hem de vücudumuzda birçok organa zarar verme tehlikesi içeriyor. Sonuç olarak eğer diyetinize protein tozu eklemek istiyorsanız, bu işlemi kesinlikle bir hekim ile görüşerek ve tıbbi bir onam alarak yapmalısınız."