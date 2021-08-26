Hamidiye Su, yandaşların ticarethanesine dönüşmüş





Hamidiye'de ciddi usulsüzlükler yapılıyor. 80 bin adet kayıtlı damacananın 25 bine düştüğü ifade ediliyor. Eyüpsultan'ı kazanamadık bari suyundan istifa edelim ve oradan kazanalım anlayışı ile koskoca bir çınar olan kurum yok edilmektedir. CHP Belediyesi'nin İstanbul'a verdiği hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koymaktadır. Hamidiye A.Ş. şu anda yandaşların ticarethanesine dönüşmüştür. Hamidiye'yi kimin yönettiği belli değil. Özellikle Hamidiye'yi Göktürk bölgesinde birkaç ailenin yönettiği herkes tarafından bilinmektedir" dedi.