PKK’nın sakladığı cesetleri devlet ortaya çıkardı

İBB'YE ADAM SOKUP HİMMET ALDILAR

Soruşturmanın devamında DİAY-DER'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan 'Azınlıklar Komitesi' kontenjanından çalışması için adam soktukları Gassal olarak işe giren kişilerin derneğe bin lira aylık himmet adı altında para yatırdığı tespit edildi. Ayrıca derneğe ait çıkan dergi için yine İBB'den para yardımı talep edildiği, dergide 'Kürdistan' şeklinde ifadelerin yer aldığı, talep üzerine İBB'nin derneğe matbaaya ödenmesi için 32 bin lira verdiği öğrenildi. Olayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.