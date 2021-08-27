İstanbul okullarına 6 bin personel alınacak

Okulların açılmasına günler kala İstanbul'daki okulların temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetleri için 6 bin kontenjan verildiği öğrenildi.

Vali Ali Yerlikaya, eğitim ve öğretim başlamadan bu kontenjanın verilmesinin sevindirici olduğunu açıkladı. Yerlikaya açıklamasında; "Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından İstanbulumuza, 6 bin kişilik kontenjan verildi. 9 ay süreli uygulanacak program kapsamında temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 6 bin kişilik kontenjan, okul sayıları, ikili eğitim durumları, pansiyon sayıları, ilçenin demografik yapısı gibi hususlar göz önünde bulundurularak ilçelerimize dağıtıldı. Tüm ilçelerimizle birlikte süreci hızla tamamlayarak TYP kapsamında çalışacak personelin, tüm kademelerin eğitim öğretimin başlayacağı 6 Eylül 2021 tarihinde görevlerinin başında olacakları şekilde planlama yapıldı" dedi.

Edinilen bilgiye göre, katılımcı başvuruları 27-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacak. TYP, 06.09.2021 tarihinde başlayacak, 31.05.2022 tarihinde sona erecek.



BAŞVURU İÇİN KATILIM ŞARTLARI



a.Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b.18 yaşını tamamlamış olmak,

c.Emekli ve malul aylığı almamak,

d.Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç);,

e.Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.,

f. Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması,

g.TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

h. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP'ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.

i.İstihdamında güçlük çekilen (kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, 35 yaş üstü bireyler, terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yararlananlar) öncelikli olup bunlar arasında öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

j. Katılımcıların yukarıda belirtilen tüm şartları taşıması zorunludur. Başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamayacaktır.