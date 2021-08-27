Son dakika: Başkan Erdoğan Bosna Hersek’te Başçarşı Camii açılışına katıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'te. Başkan Erdoğan önce Kovaçi Şehitliği'nde bulunan Meçhul Asker Anıtı'nı ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.
SAVAŞLARDA ZARAR GÖRDÜ
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumamız mübarek olsun. Başçarşı Camimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aradan geçen 5 asırlık sürede savaşlar, yıkımlar görmüştür. Camimiz en son ve ağır darbeyi 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştır. Savaşta caminin kubbesinde, minaresinde ciddi tahribat olmuştur. Caminin kullanabilmesi için acil ihtiyaçlara yönelik bir tadilat yapıldı. Saraybosna'nın simgesi olan bu eseri tekrar eski görkemine kavuşturmak için 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015 tarihinde caminin restorasyonu için işbirliği protokolü imzaladık.
21 MART'TAKİ AÇILIŞ KORONA NEDENİYLE GECİKTİ
Camimiz kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sonrasında geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Esasen caminin açılışını 21 Mart 2020 tarihinde Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle camimizin resmi açılışını ertelemek zorunda kaldık.
ÇOCUKLARIMIZIN ELİNDEN TUTUP DAHA ÇOK CAMİLERE GETİRMELİYİZ
Rabbime bizlere bu güzel camiyi eski ihtişamına kavuşturma imkanı sunduğu için sonsuz hamd-ü senalar ediyorum. Evlerimizin neşesi, geleceğin teminatı olan çocuklarımızı elinden tutup camilerimize daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin, özellikle genç kızlarımızın buralardan daha çok faydalanmasını sağlanmalıyız.