Son dakika: Başkan Erdoğan Bosna Hersek’te Başçarşı Camii açılışına katıldı

SAVAŞLARDA ZARAR GÖRDÜ

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumamız mübarek olsun. Başçarşı Camimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aradan geçen 5 asırlık sürede savaşlar, yıkımlar görmüştür. Camimiz en son ve ağır darbeyi 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştır. Savaşta caminin kubbesinde, minaresinde ciddi tahribat olmuştur. Caminin kullanabilmesi için acil ihtiyaçlara yönelik bir tadilat yapıldı. Saraybosna'nın simgesi olan bu eseri tekrar eski görkemine kavuşturmak için 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015 tarihinde caminin restorasyonu için işbirliği protokolü imzaladık.

21 MART'TAKİ AÇILIŞ KORONA NEDENİYLE GECİKTİ

Camimiz kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sonrasında geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Esasen caminin açılışını 21 Mart 2020 tarihinde Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle camimizin resmi açılışını ertelemek zorunda kaldık.