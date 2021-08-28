Mansur Yavaş’tan ihale oyunu! Kamuyu zarara uğrattı





NEDEN "AÇIK İHALE" YAPILMADI?



Devlet Malzeme Ofisi'nin tercih ettiği "açık ihale" usulü ile "21/b" ihale usulü (pazarlık usulü) arasında önemli bir farklılık bulunuyor. Kurumlar, 10 lira tutacağını öngördüğü hizmet bedelini "açık ihale" usulüyle, açık rekabetten yararlanarak 2 liraya kadar düşürebiliyor. Yani devlet, 10 lira ödeyeceği bir iş için, firmaların kendi aralarındaki rekabeti kullanarak 2 lira ödeme yapabiliyor. Pazarlık usulü ise tamamen kurum adına ihaleye girenlerin marifetine kalmış. Kurum temsilcileri sıkı pazarlıkçıysa zarar söz konusu olmayabiliyor ancak temsilci sıkı pazarlıkçı değil ya da pek pazarlık gönüllüsü değilse (!) işte o zaman işin rengi değişiyor.



İki ihale arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için ABB'nin "maske alımı" için açtığı 5 ihaleye bakmak yeterli. 29.04.2020 tarih ve 2020/220448 numaralı ihale "pazarlık" usulü yapılmış ve 2 milyon 63 bin 550 lira yaklaşık bedelli ihale, Prizma Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 1 milyon 168 bin 156 liraya verilmiş.



15.05.2020 tarih ve 2020/250122 numaralı ikinci ihale de "pazarlık" usulü yapılmış ve 6 milyon 101 bin 320 lira yaklaşık bedelli bu maske ihalesi, 5 milyon 800 bin 20 liraya yine aynı inşaat firmasına verilmiş.



26.06.2020 tarih ve 2020/316730 numaralı ihale de yine "pazarlık" usulü yapılmış ve 14 milyon 787 bin 187 lira yaklaşık bedelli maske ihalesi 10 milyon 77 bin 500 liraya yine aynı inşaat firmasına verilmiş.



15.09.2020 tarihli 4 ihale olan "açık usul" ihale iptal edilmiş ve 10 gün sonra yapılan 2020/426531 tarihli ihale "açık usul" ile yapılmış. Yaklaşık bedeli 14 milyon 950 bin lira olan bu maske ihalesine ise 26 firma katılmış ve 4 milyon 800 bin liraya bir tekstil firması ihaleyi kazanmış.



Yani pazarlık usulü ihalede ABB, bu bir indirimse "yüzde 5" indirim kazanmış, açık ihalede ise "yüzde 70" indirim kazanmış ya da kazanmak zorunda kalmış! Zorunluluğun sebebi ise; ilk üç ihaleye tek firmanın girdiği ve yüksek fiyatla her üç ihaleyi aldığının konuşulmaya başlanması sonrası ABB'nin açık ihale düzenlemek zorunda kalması.



"TESLİM TARİHİ" ABB'Yİ ELE VERİYOR!



Açık ihalenin kurum yararına olduğu, pazarlık usulü ihalenin ise istismara açık olduğu gerçeği ortadayken ABB'nin ısrarla "21/b" yani "pazarlık" usulü ihale yapmasının iyi niyet taşımadığını ise "ihale tarihleri" ve "teslim tarihleri" ele veriyor.

21/b yani 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun pazarlık usulünü düzenleyen 21'inci maddesinin birinci fıkrası, doğal afet ve salgın gibi acil hâllerde devletin "açık ihale" hazırlamaya zamanının olmaması durumunda kolaylık sağlıyor. Teslim tarihi için firmaya 100 gün gibi süreler veren ABB'nin ilk ihaleyi bile "açık usul" ile yapılabilecek zamanı varken, ikinci ve üçüncü ihaleyi yine "21/b" ihale usulü ile yapması, üstelik üç ihaleye de 1 firmanın girmesi ve her üç ihaleyi de aynı firmanın kazanması, bu ihaleleri kazanan firmanın bir inşaat firması olması, ihalelerin yaklaşık bedelleri ile sözleşme bedelleri arasında ciddi fark bulunmaması, söz konusu inşaat firmasının bu üç "maske ihalesi" dışında hiçbir maske ihalesine girmemesi, girdiği tüm kamu ihalelerinin "inşaat" ihaleleri olması insanın burnunun direğini kırıyor.