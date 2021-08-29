Bakan Çavuşoğlu’ndan göç sorunuyla ilgili açıklama: İlave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak açıklamalarda bulunuyor. Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir." dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz.Taliban havaalanı içinde de dışında da güvenliği kendisinin sağlayacağını söylüyor. Bunun mümkün olmayacağını onlara söylüyoruz. Herkesin güvenlik konusunda emin olması gerekiyor. Bu ülkede DEAŞ terör örgütü var. Riskler var.
MUHALEFETİN ASILSIZ İDDİALARINA CEVAP
Almanya ve İngiltere'nin Afganları ülkeden çıkardıktan sonra Türkiye'de tutacağı yönündeki dezenformasyonlar ortaya çıktı. Bu her iki ülke tarafından da yalanlandı. Böyle bir teklif Türkiye'ye yapılmamıştır. Bunu bir kez daha buradan açıklığa kavuşturmak isteriz.
"TAHLİYELERİMİZİ KABİL VE İSLAMABAD ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİK"
Tahliyelerin büyük bir bölümü havayolu ile gerçekleşti. Bazı ülkeler doğrudan kendi ülkesine, bazıları da komşu ülkeler üzerinden gerçekleştirdi. Biz de tahliyelerimizi özellikle Kabil ve İslamabad arasında gerçekleştirdik.
Vatandaşlarımız kalabalık nedeniyle havaalanı kapısına yaklaşamıyordu. Biz de bir noktada vatandaşlarımızı toplayarak oradan otobüslerle vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştirdik. Orada da Taliban'ın desteğini gördük.