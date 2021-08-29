Bakan Çavuşoğlu’ndan göç sorunuyla ilgili açıklama: İlave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir

"TAHLİYELERİMİZİ KABİL VE İSLAMABAD ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tahliyelerin büyük bir bölümü havayolu ile gerçekleşti. Bazı ülkeler doğrudan kendi ülkesine, bazıları da komşu ülkeler üzerinden gerçekleştirdi. Biz de tahliyelerimizi özellikle Kabil ve İslamabad arasında gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımız kalabalık nedeniyle havaalanı kapısına yaklaşamıyordu. Biz de bir noktada vatandaşlarımızı toplayarak oradan otobüslerle vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştirdik. Orada da Taliban'ın desteğini gördük.