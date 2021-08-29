Bakan Çavuşoğlu'ndan göç sorunuyla ilgili açıklama: İlave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir | Video

Son dakika haberi... Türkiye, Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir göç sorunuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin bu konudaki tutumu net olurken, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir." dedi.