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Giriş Tarihi: 30.8.2021 11:18 Son Güncelleme: 30.8.2021 11:27

30 Ağustos Zafer Bayramı: Tarihin dönüm noktasında neler yaşandı, 30 Ağustos’ta ne oldu?

CANSU KÜFELİ CANSU KÜFELİ
30 Ağustos Zafer Bayramı: Tarihin dönüm noktasında neler yaşandı, 30 Ağustos’ta ne oldu?

Yalnızca Türkiye tarihine değil, dünya tarihine de damgasını vurmuş en büyük zaferlerin başında gelen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıl dönümünü bir kez daha gururla anıyoruz. Peki, 30 Ağustos'ta ne oldu, Zafer Bayramı'nın bizler için anlamı ve önemi nedir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra tüm Türk halkının amansız mücadelesiyle elde edilen zafere yakından bakalım.

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30 Ağustos Zafer Bayramı: Tarihin dönüm noktasında neler yaşandı, 30 Ağustos’ta ne oldu?
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