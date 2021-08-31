Avusturya Mahkemesi’nden Sezgin Baran Korkmaz kararı: Türkiye’ye iade edilecek...

Avusturya Wels Mahkemesi'nin SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili, her iki ülkenin de tarafı olduğu 'Avrupa Suçluların İadesi Anlaşması'nı gerekçe gösterdi. Mahkeme Türkiye'nin talebinin, bu sözleşmenin şartlarına ve Avusturya Suçluların İadesi Kanuna uygun olduğu görüşüyle Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.