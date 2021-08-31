Son dakika! Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar: Artık İHA’larımız, SİHA’larımız var, kapılarda dilenci değiliz

"ARTIK KAPILARDA DİLENCİ DEĞİLİZ, TAM AKSİNE HERKES BİZDEN TALEP EDİYOR"

PKK'dan FETÖ'ye kadar Türkiyenin önüne dizilen tuzakları sıra sıra aşarak asli gündemimize odaklandık. Büyük ve güçlü Türkiye için adım adım ilerliyoruz. Bu sürecin en kritik safhalarından biri de askeri gücümüz çağın gereklerine göre kurduk. Başkalarının ihsanı ile güçlü savunma mekanizması kurulamaz dedik ve kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var mı? Hepsi var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor.

"SAĞ OLSUN BUNLAR BİZİM ÖNÜMÜZÜ AÇTI"

Ne zaman ki bunları deklare ettik, ambargolarla karşılaştık. Daha yeni başbakan olmuştum. Amerikaya İHA istemeye gittik. Biz NATO'da birlikte değil miyiz? Terör ile mücadele ederken bize destek vermeyecek misiniz dedik. Bize iki günlüğüne İHAları verdiler. Ama bize İHA değil SİHA lazım. Ama sağolsun bunlar bizim önümüzü açtı. Artık İHAmızı, SiHAmızı ve Akıncıyı da yaptık. Şimdi Hürkuşumuzu da yapacağız.

"BUNLAR BİZE KIBRIS'TA TELSİZ BİLE VERMEDİ"

İmzalanan sözleşmelerin nasıl yerine getirilmediğini asla unutmayacağız. Bunlar bize Kıbrısta telsiz bile vermedi. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Hamd olsun Savunma Sanayimizin başkanlığında gerek özel sektörümüzün desteği ile bu sorunları aştık. Gözlerimizin önünde terör örgütlerine nasıl bilabedel aktarıldığına şahit olduk. NATO'da beraberiz ama terör örgütlerine mühimmat gönderiyorlar.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasını kimse engelleyemeyecek. Nihai mesajı 2023'te vereceğiz. Ülkemize meşru yollardan verilmeyen silahların teröristlerin kara borsalarında nasıl satıldığına şahit olduk.

Türkiye'yi gerisindeki binlerce yıllık devlet geleneğine bakmadan, sınırları cetvelle çizilmiş suni ülkelerle karıştıranlar için acı gerçeklerle yüzleşme vakti gelmiştir"