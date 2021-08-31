Son dakika! Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar: Artık İHA'larımız, SİHA'larımız var, kapılarda dilenci değiliz | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var mı? Hepsi var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kimse engelleyemeyecek. Nihai mesajı 2023'te vereceğiz." dedi.