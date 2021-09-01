Bilal Erdoğan 'Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' şiirini marş şeklinde seslendirdi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye çapında teşkilatlanan dernek ve vakıflar tarafından oluşturulan Eğitime Destek Platformu'nun Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği yaz okulları kapanış programı ve Çizimlerle Kırk Hadis Yarışması ödül programına katıldı. 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen programa Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Emre Bilgili, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, TÜGVA il başkanları, kamu kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. Program çocuklardan oluşan mehter takımının marşlarıyla başladı. Marşların ardından çocuklar bu defa sema gösterisi düzenledi. Son olarak işitme engelli çocuklar, seslendirilen bir şarkıya sahnede işaret diliyle eşlik etti.