Çağlayan Adliyesi’nde Açılış Töreni düzenlendi

Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çağlayan Adliyesi'nde Adli açılış töreni yapıldı.

Tören sayıda Hakim ve Savcı katılırken İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adalet Komisyon Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Vali Yardımcısı, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcıları katılım sağladı. Yörene aynı zamanda İstanbul 1 ve 2 nolu baro başkanları ve Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz katılım sağladı.

YENİ ADLİ YIL BAŞLADI

Açılış konuşmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz yaptı.

Adli tatil boyunca çalışan tüm çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Şaban Yılmaz; "Tüm yargı mensuplarımızın adli yılını tebrik ediyorum. Adli tatil yoğun çalışma tempomuzun ardından dinlenme imkanı bulduğumuz bir dönemdir. Ülkemizde yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Pandemi bize yüz yüze gelemesekte teknolojik imkanlarla işlerimizi sürdürebiliriz. Adalet teşkilatı olarak teknolojik değişime hızlıca adapte olduk. Özellikle SEGBİS, UYAP ve E-duruşma konusunda büyük ilerlemer sağladık. Tarihin her döneminde ger milletten, her bölgeden insanı çekmiş İstanbul'un farklılığına ayak uydurabilmek için kendimiz sürekli geliştirmek ve farkındalık oluşturmak zorundayız." dedi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI KONULMASINI YAPTI

Konuşmasına devam eden Yılmaz, "Emekli olan meslektaşlarımıza adalet uğruna harcadıkları emekler için teşekkür ediyoruz. Avukatlarımız zor şartlarda çalışmakta ve ekmeklerini taştan çıkartmaktadırlar. Adliye olarak kendilerine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Tüm avukatlarıma emeklerinin karşılığını alabildiği bir yıl olmasını diliyorum. Kanlarıyla canlarıyla şehit olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını aynı zamanda Mehmet Selim Kiraz'ı saygıyla anıyorum. Böyle anlamlı bir günde davetimize katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.