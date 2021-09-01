Böbrek kumpası! Başrolünü milletvekilinin oynadığı organ nakli skandalı





VEKİLLE EVİNE GİTTİLER

Devreye Neslihanoğlu girdi. İşçinin annesini ve babasını ikna etmeye çalıştı. "Sözleşmeli personel olma" ve "Baş şoförlük" vaat etti. Hatta Sarıaslan, Neslihanoğlu ve Yörükoğlu da evlerine giderek ev, araba ve 200 bin TL vaat etti. Bu ziyaret, apartman güvenlik kayıtlarına da işlendi. Ancak ailesi, evlatlarının nakil olmasını istemiyordu; Coşkun da korktu ve yine vazgeçti. Bu kez de hakkında işe gelmeme tutanakları tutuldu.İşten atılmakla tehdit edildi. Coşkun da sonunda böbreğini vermeye razı oldu.