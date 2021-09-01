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Giriş Tarihi: 1.9.2021 12:48

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 'Yardım isteyen kadına' mide bulandıran ima

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan ’Yardım isteyen kadına’ mide bulandıran ima

Skandallarla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan, tepki çeken yeni bir olaya daha imza attı. Tanju Özcan'ın bir Youtube kanalına verdiği röportajda anlattığı anı izleyenleri şoke etti. Özcan, çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardımı istediğini aktardığı anısında mide bulandıran bir imada bulundu.

Mültecilerle ilgili ifadeleri ve uygulamalarıyla büyük tepki çeken, sık sık yeni skandallara imza atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine çirkin bir haberle gündemde. Tanju Özcan, katıldığı youtube programında başında geçen anılarını anlattı. Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlattığı üslubu ise mide bulandırdı.

"BEBEĞİM YOK BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?"

Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz? Dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." diyerek şoke eden ifadeler kullandı.

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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 'Yardım isteyen kadına' mide bulandıran ima
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