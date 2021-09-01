CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen kadına mide bulandıran çirkin ima!

Skandallarla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan, tepki çeken yeni bir olaya daha imza attı. Tanju Özcan'ın bir Yotube kanalına verdiği röportajda anlattığı anı izleyenleri şoke etti. Özcan, çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardımı istediğini aktardığı anısında mide bulandıran bir imada bulundu.