İzmir’de metro ve tramvayda grev kapıda! İşçiler Tunç Soyer’den hakkını istiyor

BUCA METROSU VE ÇİĞLİ TRAMVAYI İLE GURUR DUYULUYOR ANCAK…

TİS sürecinde zam beklentilerinin yüzdelik olarak ifade edilmemesi gerektiğini belirten Giral, belediyenin diğer şirketlerinde çalışan işçiler ile kendileri arasında maaş farkı olduğunu dile getirdi. Giral açıklamasında; "Biz kapıyı açık tutmaya çalışıyoruz. Ancak hakkımı vermezlerse anayasal hakkımız olan grev hakkımızı kullanırız. Biz yüzdelik olarak bir dilim söylemiyoruz çünkü bu kamuoyunu yanıltıcı olacaktır. Bizlerin en önemli taleplerinden bir tanesi sosyal haklarımızın eşitlenmesi… 57 TL yakacak yardımı diğer birimlerde 300-400 TL ise zaten bana yüzde 100 zam yapsa dahi yine aynı seviyeye gelmiyor. Belediyenin diğer şirketlerinde 25 yıl çalışan emekli olan bir arkadaşa 6 bin TL emekli maaşı bağlanır. Metrodan emekli olan kişi ise 3 bin 3 bin 500 TL alabiliyor sadece. Hayatının tüm kademelerini etkileyebiliyor. Bizim tek derdimiz emek mücadelemiz. Kimse ile kavga etme durumumuz yok. Buca Metrosu deniliyor, Çiğli Tramvayı deniliyor ve bununla gurur duyulduğu söyleniyor ancak artık çalışanın da karnının gurultusu duyulmalı. Karnımızın gurultusu artık giderilmeli, evimize ekmek götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.