Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sadece Yargıtay'ın yeni binası değil, önce Danıştay'ı ardından Anayasa Mahkemesi'ni bitirdik. Bunlarla ülke dünyaya bir mesaj veriyor. O bakımdan çok önemli. Ankara'ya yakışır bir Adliye Binası da kazandırmakta kararlıyız. İnşallah yıl bitmeden temeli atılacak.

Elbette sadece büyük binalarla gelişmiş fiziki imkanlarla, güçlü altyapılarla adalet sağlanamaz. Bunlar sadece adaletin daha hızlı, sağlıklı tesisine katkıda bulunur. Adaletin olmadığı yerde zulüm hüküm sürer. Adalet devletin varlığının sebebidir. Ecdadımız, bileğinin gücüğüyle ele geçirdiği coğrafyaları adalet ile yönetmiştir.

Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras da bu anlayış olacaktır. Adalet ayrıca toplumun huzur ve barışının teminatıdır. Dolayısıyla adalet sistemini gelşiştirmek için atılan her adım bizim için değerlidir, önemlidir.

Asıl görevlerini bir kenara bırakıp, darbecilere, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüştüğünü gördük. Yine bir sağdan bir soldan diyerek gençleri emirle dar ağacına gönderen 12 Eylül'ü unutmadık. 28 Şubat zulmüne ortak olan sözde yargı mensuplarının sergilediği rezillik daha dün gibi gözlerimizin önündedir. Bunun son halkasını FETÖ'cü hainler sergilemiştir.