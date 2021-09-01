Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuştu. Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adalet binası kazandırılacağını belirten Başkan Erdoğan, "İnşallah yıl bitmeden temeli atılacak." dedi. Erdoğan, "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu paketi meclisin gündemine getirecek." ifadelerini kullandı.